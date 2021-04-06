Эксперты рассказали, что спрос на полезную еду растет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спроси любого - хочешь питаться правильно? Почти каждый ответит - да. И на прилавках появляются все новые продукты с приставками "эко" и "био", "без сахара", "без глютена", без ГМО". Такие продукты готовы привезти вам почти все сервисы доставок и крупные рестораны, а продвинутые диетологи составляют меню на неделю. Одно плохо - цены на качественную еду дороги, а маркетологи продвигают на популярную "полку с продуктами" все новые товары, не всегда полезные.

- Из-за того, что в обществе еще не до конца сформировалось понимание о по-настоящему полезной еде, на полках магазинов будут преобладать продукты сомнительного качества, - отметил в разговоре с NEWS.ru член правления Руспродсоюза Дмитрий Галаганов. -Пока что будут преуспевать больше псевдополезные продукты, т. е. по низкой цене, мимикрирующие под зож. Но по мере просветительства и улучшения экономической ситуации доля настоящего зож-сегмента будет расти

Можно рассчитывать на ужесточение нормативных стандартов на законодательном уровне, которые не позволят ставить какие-то клейма на упаковку псевдо-полезных товаров. С другой стороны, относительная дороговизна таких продуктов будет ограничивать потребление.