Эксперт Минфина рассказала, как откладывать деньги при небольших доходах. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

О том, как сэкономить деньги, которых мало или почти нет, рассказала NEWS.ru консультант-методист проекта по повышению финансовой грамотности при Минфине Нина Култышева. И, что интересно, она советует не заниматься накопительством, что казалось бы логичным, а, наоборот, расхламляться.

Ненужные детские игрушки, одежду, обувь, мелкую бытовую технику можно продать на сайтах бесплатных объявлений. А, приобретая новое и надолго, предпочитать качество, пусть и немного дороже. Будет радовать и прослужит дольше.

Мелочей в грамотном планировании трат нет совершенно. Поэтому, если есть возможность сэкономить, стоит это сделать. Так, финансист советует установить двухтарифные счётчики и все энергозатратные процедуры (например, машинную стирку) проводить ночью. А тем, кто имеет непогашенные кредиты, стоит задуматься о рефинансировании, это может быть интересно. Важно помнить и о налоговых вычетах, которые можно получить за последние три года.