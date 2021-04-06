Задержаны трое ангарчан, которые планировали при помощи рогатки перебросить наркотики в колонию Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автомобиль Тойота Филдер ангарские полицейские остановили недалеко от исправительной колонии №6. При проверке документов, инспекторы ГИБДД заметили, что водитель и пассажир нервничают. Тогда сотрудники решили проверить салон их авто. И не зря. На заднем сидении лежала рогатка и сверток с подозрительным веществом. Мужчин задержали, а содержимое пакета отправили на экспертизу, которая показала, что это наркотики. Как оказалось, смертельные вещества приятели пытались перебросить в колонию через забор с помощью той самой рогатки.

В тот же день полицейские задержали еще одного местного жителя, который хотел переправить в места не столь отдаленные запрещенные вещества. Мужчина успел выбросить сверток. Однако, служебная собака с легкостью его нашла, а экспертиза подтвердила, что это были наркотики.

- Все материалы по этим делам уже переданы в следствие, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и ГУФСИН России по Иркутской области