Магазин бытовой техники горел 7 апреля на улице Трактовой в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

О том, что горит один из павильонов в торговом центре на остановке Узловая в Ленинском районе города Иркутска, пожарным сообщили в четвертом часу утра. Спасатели тут же выехали на улицу Трактовую.

- На пожар были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру, всего 13 единиц техники и 41 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Из здания к приезду пожарных валил густой дым, сработала система пожаротушения. В начале пятого утра возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила пять квадратных метров. На этом месте поврежден стеллаж с товаром.

Сотрудники МЧС региона говорят о том, что вероятной причиной появления пламени стало короткое замыкание. Пока это предварительная версия. На месте работают эксперты. Пострадавших нет.

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