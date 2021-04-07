Александр Ведерников заявил о необходимости закона об инвестиционной политике в Иркутской области

Александр Ведерников: в Иркутской области необходимо принять комплексный закон об инвестиционной политике.

Иркутской области нужен закон об инвестиционной политике. Его разработку обсудил спикер ЗС Александр Ведерников с первым замгубернатора – председателем правительства области Константином Зайцевым.

«Подобные законы действуют почти во всех регионах страны, – подчеркнул Александр Ведерников. – Приангарье едва ли не единственный субъект, где еще он не разработан и не принят».

По мнению спикера, закон станет полноценным инвестиционным кодексом и дать инвесторам четкое понимание об экономической ситуации в регионе, режиме, гарантиях, правах. В комплексном документе должны быть отражены цели и принципы инвестполитики, все меры господдержки, условия и порядок ее предоставления. Также законопроект закрепляет основные полномочия и ответственность правительства области в этой сфере. Словом, цель – это взаимная ответственность государства и бизнеса за результаты, обеспечение благоприятного инвестклимата, привлечение новых инвестиций в экономику региона.

«Это должен быть обобщенный свод понятных и четких правил для потенциальных инвесторов, в доступном изложении содержащий все формы и меры государственной поддержки в реализации инвестпроектов», - сказал спикер областного парламента.

При этом, добавил спикер областного парламента, важным аспектом реализации инвестиционной политики в Иркутской области должен стать механизм заключения индивидуальных соглашений в рамках региональных инвестиционных проектов с каждым инвестором. В соглашениях должны быть определены не только конкретные формы поддержки со стороны государства, сроки и условия ее предоставления, но и ответственность со стороны бизнеса по реализации инвестпроектов.