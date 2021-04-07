Трехлетняя девочка и ее 7-летний брат погибли на пожаре в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Отец был на работе, а мать ушла в гости. Дома в поселке Окунайский в Казачинско-Ленском районе остались мальчик 7 лет с ограниченными физическими возможностями и его трехлетняя сестра. Зарево пожара над своим домом женщина увидела, когда вышла из дома подруги.

Из-за сильного дыма никто из взрослых спасти детей уже не смог. Сообщение о возгорании пожарные получили в 21.05 накануне вечером. Когда они прибыли на место дом был полностью в огне и частично разрушен. Погибших детей нашли во время тушения пожара.

- В 22.15 открытое горение было потушено, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - В 03.20 последствия пожара были ликвидированы.

Огонь уничтожил 112 квадратных метров жилья. Вероятной причиной пожара специалисты называют короткое замыкание. При этом отмечается, что о плохом состоянии электропроводки взрослые знали. Точную причину возгорания выяснят эксперты Испытательной пожарной лаборатории МЧС.

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