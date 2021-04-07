МЧС : Реки в Иркутской области вскроются раньше обычного. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Gрогноз половодья и сроков вскрытия рек в Иркутской области весной 2021 года озвучен. В этом году зимой было много снега, а температура воздуха в марте явно превышала норму, на 2-4 градуса. Специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что вскрытие рек области ожидается на 1-7 дней раньше нормы. Данные приводит ГУ МЧС по Иркутской области.

- Во второй декаде апреля начнется вскрытие рек Ия, Китой, Белая, в третьей декаде месяца ожидается вскрытие Иркута, Оки, Уды, Бирюсы, Лены, на участке Качуг – Усть-Кут, - сообщает пресс-служба ведомства. - В первой декаде мая вскроются реки Лена на участке Киренск – Визирный, Киренга, Нижняя Тунгуска, во второй декаде мая – Витим.

Стало ясно и где ожидать заторы льда и затопления прибрежной территории из-за сильного таяния снегов. Речь идет о реках Ия, Бирюса, Лена, Нижняя Тунгуска, Киренга. Причем наиболее высоко, до 140 сантиметров поднимется именно Тунгуска. На участке Усть-Кут-Киренск уровень воды может оказаться примерно на 30 сантиметров выше обычного, а на участке Качуг – Жигалово – на привычном уровне.