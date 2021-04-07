Впервые в России региональный бизнес-омбудсмен разработал законопроект о размещении НТО в Иркутской области

Впервые в России региональный бизнес-омбудсмен, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин, разработал законопроект о размещении нестационарных торговых объектов. Автор законодательной инициативы считает, что в Приангарье давно назрела проблема в сфере торговли и это создает трудности для развития малого бизнеса.

«В Иркутской области 467 муниципальных образований и в каждом из них нестационарные торговые объекты (ларьки, павильоны, палатки и и.д.) размещаются на различных условиях и правовых основаниях. Отсутствие четких правил игры приводит к таким ситуациям, как например, произошло в 2019 году в Иркутске, когда администрация города внесла изменения в Схему размещения НТО и из нее были исключены 757 мест под нестационарные торговые объекты», - объясняет Андрей Лабыгин.

Помимо четкой системы, которую выстроил Андрей Лабыгин в документе, учтены рекомендации федеральных органов исполнительной власти, которые направлены на развитие малоформатной торговли, на установление прозрачных принципов правового регулирования этого сегмента экономики.

Проект закона представлен для общественного обсуждения, к началу лета планируется внести его в Законодательное Собрание Иркутской области для рассмотрения. Предложения и замечания к законопроекту принимаются с 7 по 21 апреля на электронный адрес: irkutsk@ombudsmanbiz.ru