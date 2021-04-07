Медосмотр для автомобилистов и владельцев оружия в Иркутске будет проводиться по-новому

Медосмотр для автомобилистов и владельцев оружия в Иркутске будет проводиться в режиме одного окна Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пройти медосмотр водителям или владельцам оружия в Иркутске и районе станет проще. Раньше ради сбора справок нужно было объехать несколько медицинских учреждений, ведь врачи принимали в разных клиниках, и в итоге медосмотр растягивался на несколько дней. А теперь все специалисты будут принимать в одной поликлинике - в поселке Молодежный.

- Время прохождения медосмотра составит не более 90 минут, - рассказали в минздраве Приангарья.

Сэкономить время на получении справок в дальнейшем, возможно, смогут и жители других территорий Иркутской области. Пока это пилотный проект, первый в регионе. Чтобы попасть на медосмотр, автомобилистам и владельцам оружия нужно записаться на прием на портале пациента и Госуслугах. А затем с паспортом прийти в назначенное время в поликлинику поселка Молодежный.

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