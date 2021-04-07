Аферисты выманивают деньги у жителей Иркутской области, представляясь полицейскими

Аферисты выманивают деньги у жителей Иркутской области под видом полицейских Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области мошенники придумали новую схему. Если раньше звонили только лжебанкиры, то теперь их байки о том, что счета якобы заблокированы, "подтверждают" лжесиловики. Аферисты подменяют номера и звонят якобы от имени реальных полицейских, следователей, прокуроров, узнав их номера и данные на официальных сайтах ведомств.

- Они просят жертву помочь раскрыть недобросовестного сотрудника банка, якобы допустившего утечку информации, - рассказывают подробности в ГУ МВД по региону. - Для этого убеждают перевести сбережения на чужие счета, обещая, что деньги вернутся.

На такую уловку с начала 2021 года попались больше 20 жителей Приангарья. Надеясь помочь силовикам, они "подарили" телефонным аферистам 10 миллионов рублей! В их числе - инженер и пенсионерка из Иркутска, рабочий из Усолья-Сибирского... Чаще всего мошенники звонили с номеров дежурных частей полиции.

А один сибиряк ловко раскусил план мошенников. На днях мужчина едва не перевел в никуда 500 тысяч, но в последний момент решил перепроверить информацию и сам позвонил в "дежурку", набрав номер вручную.

- Мы с вами не связывались, - пояснили правоохранители. - Это были аферисты. Опробовали новую схему, которая набирает обороты.

В полиции подчеркнули, что перезвонить - это самый верный способ узнать, не обманули ли вас звонящие.И еще: руководители ведомств никогда используют телефоны дежурной части. А если им действительно понадобится помощь населения, чтобы поймать мошенников, то это будут обсуждать только при личной встрече.