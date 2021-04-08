Погода в Иркутске: 8 апреля синоптики предупреждают о дожде Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Иркутске 8 апреля, по данным сотрудников Иркутского Гидрометцентра, ожидается с переменной облачностью. День пройдет без осадков, вечером возможен слабый дождь.

- Ветер 8 апреля в областном центре дует северо-западный со скоростью 7-12 м/с, - добавляют метеорологи. – Днем воздух прогреется до +11…+13 градусов.

По данным Яндекса, влажность в столице Приангарья сейчас пониженная – всего 60%, а вот атмосферное давление в норме – составляет 723 миллиметра ртутного столба.

Что касается погоды в Иркутской области: облачность также переменная, местами осадки – умеренный дождь или мокрый снег. Ветер 2-7 м/с с порывами до 14 м/с, в западных, северо-западных, центральных и южных районах и вовсе до 15-17 м/с. Столбики уличных термометров днем в регионе покажут +9…+14. Если небо закроют облака, будет +2…+7.

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