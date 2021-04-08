12-летний мальчик пустил в квартиру двух воровок в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вернувшись домой ангарчанка обнаружила пропажу шкатулки с драгоценностями. Оказалось, что в ее отсутствие 12-летний сын пустил в дом двух незнакомок. Как сообщает ГУ МВД России по Иркутской области, постучавшими в дверь квартиры оказались 21 и 23-летняя жительницы Тулунского района, одна из них ранее судимая. Они попросили у мальчика попить, он согласился налить воды, когда одна гостья попросилась в туалет, разрешил пройти в квартиру. Только вот пошла она вовсе не в санузел.

- Женщина прошла в спальню, где из тумбочки украла шкатулку с драгоценностями. После чего они ушли, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

После обращения матери в полицию, задержать женщин удалось спустя несколько часов. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

- Рекомендуем провести профилактические беседы с детьми и пожилыми родственниками, чтобы они знали, что посторонних лиц в квартиры, дома пускать нельзя, – отмечают полицейские.

Обе женщины сейчас находятся под стражей.

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