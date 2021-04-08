Иркутянин выплатил компенсацию за вред здоровью, причиненный сослуживцу во время драки в армии

Иркутянин выплатил компенсацию за вред здоровью, причиненный оппоненту во время драки в армии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

380 тысяч рублей перевел житель Иркутской области своему сослуживцу. Именно такую сумму иркутянину следовало перевести как компенсацию за вред здоровью причиненный во время драки в армии. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

- Белогорским гарнизонным военным судом было установлено, что драка в воинской части в г. Белогорске Амурской области началась из-за того, что один из срочников громко разговаривал в спальном помещении, чем мешал спать сослуживцам в ночное время, - сообщают сотрудники УФССП Приангарья.

Житель Иркутской области нанес тогда оппоненту удар в живот, от которого у пострадавшего разорвалась селезенка, медикам пришлось ее удалить. Сибиряка судили по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности». Он отсидел два года в колонии общего режима. Также суд поставил выплатить потерпевшему 380 тысяч рублей компенсации. Однако, выйдя из тюрьмы, 24-летний сибиряк выплачивать сумму не торопился.

- В качестве одной из мер принудительного характера вынесли постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, а также исполнительский сбор в размере 27 тысяч рублей, - отмечает судебный пристав-исполнитель отдела Елена Савилова.

Так как парень собирался переехать в ближайшее время в Киргизию, выплатил всю сумму.

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