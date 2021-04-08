Подозреваемых в нападении на разносчика пиццы задержали в Иркутске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полицейские Иркутска задержали подозреваемых в нападении на разносчика пиццы. Курьер привез заказ, однако, дверь никто не открыл. Доставщик решил немного подождать и спустя несколько минут упал на землю от сильного удара по голове. Как оказалось, напасть на него задумали двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Пока пострадавший приходил в себя от удара, один из мужчин пытался взломать дверь автомобиля и похитить пиццу, - говорят полицейские. – Сделать этого не получилось, 45-летний доставщик сумел отбиться от преступников.

Сотрудники регионального МВД сумели найти подозреваемых, известно, что один из них уже попадал в поле зрения правоохранителей. Как выяснилось, это они заказали пиццу, но платить за еду не собирались. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас полицейские проверяют причастность подозреваемых к другим имущественным преступлениям.

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