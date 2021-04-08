Вооруженный житель Братска ограбил салон микрозаймов

Вооруженный братчанин ограбил салон микрозаймов Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Дерзкий налет на офис микрозаймов в Братске произошел днем, 2 апреля. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. В помещение зашел мужчина в медицинской маске и представился клиентом. Когда сотрудница попросила у него документы, мужчина достал нож и угрожая им менеджеру, сказал ей отдать ему все деньги из кассы. Когда преступник скрылся, сотрудница нажала тревожную кнопку.

- Грабителя по горячим следам задержали сотрудники частного охранного агентства, которые передали его полицейским, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Налетчиком оказался 30-летний местный житель, который ранее уже попадал в отделения полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанному грозит до 8 лет заключения. Пока же грабителя поместили в изолятор временного содержания. Полицейские проверяют его на причастность к совершению похожих преступлений.