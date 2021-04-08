15-летний подросток из Иркутска угнал машину у матери и врезался в дерево Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автомобиль Mazda Demio, который пронесся по Голоустненскому тракту на огромной скорости, заметили дорожные инспекторы, которые дежурили в этом районе. Полицейские попытались остановить лихача, но тот, наоборот нажал на педаль газа и попытался скрыться. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области. Инспекторы бросились в погоню. Однако далеко горе-гонщик уехать не смог. Через несколько сотен метров он не справился с управлением и врезался в дерево.

- Нарушитель и пассажир выбрались из машины и убежали в лес, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Разбитую машину лихача полицейские поставили на штрафстоянку.

Искать сбажавшего владельца авто долго не пришлось. На следующий день в отдел ГИБДД пришла хозяйка, которая рассказала, что ее машину без спроса взял покататься 15-летний сын. Он посадил в салон своего 17-летнего друга и начал раскатывать по трассе на огромной скорости. Чудом такие покатушки не закончились трагедией. Чтобы такого не повторилось, с родителями подростков провели профилактические беседы.