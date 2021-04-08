Электронные проездные билеты стали выдавать дачникам в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Скоро дачники откроют сезон. Автобусы для них обычно запускают с 1 мая, поэтому расписания пока нет, но уже сейчас можно получить проездной билет. В этом году он впервые выдается в электронном виде. Об этом сообщил министр соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

- Учитывая, что большая часть льготников - это пожилые люди, мы предлагаем обращаться в управления соцзащиты по предварительной записи, - сообщила замминистра Светлана Иевлева. - Электронный билет изготавливается в течение недели, для получения пригласят по телефону. Билетов хватит для всех.

В чем преимущество? Не нужно будет оформлять проездные каждый месяц, как раньше - электронный билет действует пять лет. Пользоваться им можно с 1 мая по 30 сентября, число поездок не ограничено. Выдаются они до конца сентября 2021-го, не только в соцзащите, но и в МФЦ.

И немного статистики. В прошлом году проездными воспользовались больше 30 тысяч жителей Иркутской области.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Льготный проезд на электричках

С 1 мая неработающие пенсионеры смогут добираться на дачу на электричках, пользуясь льготным проездным (обычным, не электронным). Подать заявление, чтобы получить документ, можно в управление соцзащиты по месту жительства или в МФЦ.

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Заявления на выдачу электронных проездных принимают на "горячей линии" министерства, телефон: (800)-100-99-25 .