Полтонны рогов задержали на полпути из Уссурийска в Екатеринбург.

Находки на посту "Рубеж" в Слюдянке, на федеральной трассе, поражают воображение. Здесь останавливают и изымают много всего незаконного, что везут с Дальнего Востока в центр страны. Чаще всего - икру без документов. А накануне, 7 апреля в транспорте, который ехал из Уссурийска в Екатеринбург, обнаружили полтонны рогов оленя и изюбря. Дальше южной границы Иркутской области груз не прошел. Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

- В прицепе фуры обнаружили несколько ящиков с рогами диких животных без сопроводительных ветеринарных документов. Общий вес дериватов (рога лося, изюбря, марала) составил около 500 кг, - сообщает пресс-служба ведомства.

Перевозчику придется ответить за это. Отдел ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте Управления Россельхознадзора за нарушение правил перевозки груза выписал штраф. А сами рога отправились на склад - на хранение до принятия решения.