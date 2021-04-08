Жилые дома подтопило паводковыми водами в поселке Залари Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Шесть жилых домов и 24 приусадебных участка оказались в талой воде в поселке Залари Иркутской области. Как сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области, из берегов вышла река Заларинка.

- Уровень реки составляет 190 см при критическом уровне 180 см, - сообщают спасатели. – На затопленных домах и на участках проживает 64 человека, в том числе 18 детей. Это данные на 15.00 восьмого апреля.

Если ситуация станет критической, жителей поселка перевезут в пункт временного размещения. Он уже готов принять людей. Рассчитан на 150 человек. Сотрудники МЧС и администрации района ходят по дворам объясняют, как следует вести себя, если потребуется эвакуация. При этом выясняют, хватит ли запасов продуктов и питьевой воды. Жители при этом отвечают, что такое в их районе не впервые. Многие из них были готовы к такому. Тем не менее, спасатели мониторят ситуацию постоянно.

- Организовано дежурство мобильного поста с плавсредством под автомобильным мостом, выше по течению реки выставлен временный гидрологический пост для круглосуточного мониторинга уровня воды, - отмечают в пресс-службе регионального Главка.

Специалисты обследовали верховья русла реки Заларинка, заторов нет, талыми водами дома топит из-за активного снеготаяния. Синоптики Иркутского Гидрометцентра предупреждали, что температурные показатели в апреле в регионе будут выше нормы. Стоит также отметить, что и осадки в Приангарье этой зимой были обильные.

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