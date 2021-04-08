Пять жителей Ангарска будут судить за организацию незаконного казино Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Ангарский городской суд передано уголовное по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой». Обвиняются в этом пятеро ангарчан от 26 до 38 лет. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.

- Обвиняемые закупили игровое оборудование, распределили обязанности: кто-то принимал персонал, кто-то подыскивал игроков, - рассказали следователи. – Получаемый доход группа расходовала по своему усмотрению.

Когда правоохранители выяснили предполагаемый адрес казино, нагрянули с обыском. В помещении стояли 4 стола для покера, были там и карты для данной игры и фишки. Также нашли там документацию. Одну подозреваемую в незаконном бизнесе найти не удалось, она в розыске.

Прокурор утвердил, что собранно достаточно улик для обвинительного приговора. Дальше дело будет рассматриваться судьями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08