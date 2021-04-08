Пять жителей Ангарска будут судить за организацию незаконного казино
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Ангарский городской суд передано уголовное по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой». Обвиняются в этом пятеро ангарчан от 26 до 38 лет. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.
- Обвиняемые закупили игровое оборудование, распределили обязанности: кто-то принимал персонал, кто-то подыскивал игроков, - рассказали следователи. – Получаемый доход группа расходовала по своему усмотрению.
Когда правоохранители выяснили предполагаемый адрес казино, нагрянули с обыском. В помещении стояли 4 стола для покера, были там и карты для данной игры и фишки. Также нашли там документацию. Одну подозреваемую в незаконном бизнесе найти не удалось, она в розыске.
Прокурор утвердил, что собранно достаточно улик для обвинительного приговора. Дальше дело будет рассматриваться судьями.
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