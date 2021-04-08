Мальчики 6 и 8 лет устроили пал сухой травы рядом с жилыми домами в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О возгорании сухой травы рядом с жилыми домами в 56-м квартале Ангарска пожарным сообщили в середине дня седьмого апреля. Когда сотрудники МЧС прибыли на место пламя уже распространилось на площадь в 20 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Открытое горение пятеро пожарных с двумя автоцистернами потушили за несколько минут, - отмечают спасатели.

Позже нашли и виновников. Мальчики 6 и 8 лет, живущие рядом, играли со спичками в сухой траве и подожгли ее.

- Мы провели разъяснительную беседу с ними и их родителями, рассказали о требованиях пожарной безопасности и мерах, принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, за их нарушение, - отметил дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому городскому округу старший лейтенант внутренней службы Алексей Карагай.

Результаты проверки такого несанкционированного «пала» травы переданы полиции. Вероятно, родителям предстоит выплатить штраф за ненадлежащее воспитание детей.

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