57-летняя женщина и 60-летний мужчина попали под колеса поездов в Иркутской области Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В двух районах Иркутской области – Тулунском и Зиминском – проводятся дослежственные проверки после смертей людей под колесами поездов. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

- 60-летний мужчина и 57-летняя женщина переходили железнодорожные пути в неположенном месте, - рассказываю следователи. – В обоих случаях машинисты применили экстренное торможение, но столкновений избежать не удалось. Травмы оказались смертельными.

Известно, что погибшая женщина была инвалидом по слуху, носила слуховой аппарат, звука приближающегося поезда не услышала, как и звуковых сигналов, которыми пытался привлечь ее внимание машинист.

- Тормозной путь поезда может составлять до одного километра, - отмечают специалисты. – Будьте внимательны при переходе железнодорожных путей, не нужно делать этого в неположенном месте, а также в наушниках или разговаривая по телефону.

По результатам проверки в обоих случаях будет принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08