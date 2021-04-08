Сибирячка хотела получить компенсацию после наводнения в Тулуне за сгоревший за 7 лет до этого дом Фото: Николай ТЕКАЛОВ

В городе Тулун приговор судьи по делу «Фальсификация доказательств» накануне услышала 39-летняя жительница местная жительница. По данным СУ СК России по Иркутской области, женщина решила получить компенсация за дом после наводнения летом 2019 года, при том, что тот самый дом сгорел в 2012-ом.

- Осужденная заведомо зная, что она не может претендовать на получение социальной выплаты за утраченное жилье в результате наводнения, представила в суд сфальсифицированные доказательства, якобы свидетельствующие о ее проживании до наводнения в несуществующем доме, - сообщают следователи.

Также она подговорила дать заведомо ложные показания и своего супруга и в ноябре 2019 года иск им одобрили, установив факт их проживания по тому адресу, а также отсутствие жилья после наводнения. Однако после преступление вскрылось. Началось расследование. Накануне уголовное дело слушалось в суде.

- В ходе следствия женщина полностью признала свою вину и подробно рассказала об обстоятельствах совершенного ею преступления, - отмечают в Следственном комитете Приангарья.

Судья назначил женщине 130 часов обязательных работ.

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