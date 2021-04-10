Паводок отступает от поселка Залари. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

ГУ МЧС по Иркутской области приводит последние данные о паводке в регионе. В частности, сообщается о том, что начал снижаться уровень воды в реке в районе поселка Залари. Сейчас он держится на уровне 170 сантиметров при критическом - 180 см.

- Накануне поздно вечером уровень воды начал снижаться, сообщает пресс-служба ведомства. - Гидрологический пост выше по течению реки также сообщает о снижении уровня.

Пока остаются подтопленными подполья в 7 домах районного центра. Спасатели продолжают дежурить на месте, помогают жителям с доставкой питьевой воды и продуктов. Всего в регионе подтоплено 37 участков в трех населенных пунктах: 9 -в селе Хомутово под Иркутском, четыре - в Нижнеудинске и 24 участка - в поселке Залари. В них живут 89 человек.

С подтопленных участков сотрудники МЧС откачивают воду и делают стоки для ее отвода.