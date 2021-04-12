Создателей интернет-магазина наркотиков осудят в Нижнеудинске

В Нижнеудинске будут судить двух местных жителей 23 и 26 лет. Они подозреваются в незаконном производстве и сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Задержали их полицейские в сентябре прошлого года, - рассказываю сотрудники регионального МВД. – За время расследования уголовного дела, следователи установили, что эти двое мужчин сами изготавливали запрещенные вещества.

Продавали наркотики сибиряки через интернет-магазин, созданный в одном из мессенджеров. Товар прятали в так называемых закладках, местоположение которых потом и указывали своим клиентам.

- Чтобы получить координаты закладки, оплатить покупку наркотических средств нужно было через мобильный банк, - отмечают следователи МВД Приангарья.

Накануне расследование завершилось, утверждено обвинительное заключение, в скором времени материалы рассмотрят в суде.

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