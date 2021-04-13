Полицейским в Братске пришлось стрелять для задержания пьяного лихача за рулем ВАЗ Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель автомобиля ВАЗ-21093 привлек внимание сотрудников ДПС на трассе Вилюй неадекватным стилем вождения. Машина виляла по дороге, автомобилист совершал маневры, которые были совсем не к месту, часто перестраивался. Инспекторы включили проблесковые маячки и хотели попросить водителя остановиться, но тот, заметив их, нажал на газ. Началась погоня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Удирая, водитель за рулем отечественного авто то и дело нарушал правила ПДД.

- Погоня продолжалась более 20 километров, - отмечают в полиции. – Тогда инспекторы предупредили, что будут стрелять, выстрелили в воздух. Реакции от автомобилиста не последовало.

Тогда раздался второй выстрел – по переднему колесу. Машина завиляла, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Там его и задержали.

- Мужчина был явно пьян, и это подтвердилось после медицинского освидетельствования, - раскали в региональном МВД.

Сейчас в отношении 28-летнего жителя села Тангуй Братского района составлены протоколы об административных нарушениях – отказ остановиться по требованию полицейских, вождение в нетрезвом виде, выезд на «встречку». Машина помещена на арестплощадку.

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