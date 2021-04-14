Сотрудник братской колонии пытался за деньги передать наркотики заключенному Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Братске осудили бывшего сотрудника исправительной колонии №25, который за деньги пытался передать наркотики заключенным. Следователи выяснили, что в сентябре 2020 года он получил от родственника одного из зэков взятку в 12 тысяч рублей за передачу мужчине запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службах СУ СК, прокуратуры России по Иркутской области.

- При попытке пронести наркотики на территорию колонии его задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУФСИН, - сообщили в ведомствах. – Во время обыска у него нашли запрещенные вещества и взятку в 12 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным по таким статьям как: «Превышение должностных полномочий», «Получение взятки должностным лицом», «Пособничество в покушении на незаконное приобретение наркотиков в значительном размере». На днях он услышал приговор суда. Уже экс-сотрудника ГУФСИН приговорили к 4 годам колонии общего режима. Кроме этого, ему предстоит выплатить штраф в 60 тысяч рублей. Также мужчине запретили 2 года занимать должности в органах уголовно-исполнительной системы.