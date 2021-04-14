Многофункциональное учреждение культуры строят в Нукутском районе

Областные парламентарии посетили ряд социальных объектов в Нукутском районе и в городе Свирске.

Депутаты Законодательного Собрания региона находятся в рабочей поездке в Нукутском районе. В частности, они побывали на стройплощадке многофункционального учреждения культуры в поселке Новонукутский. Его возведение началось в 2020 году, объект планируется закончить в декабре 2021 года. В двухэтажном здании будут располагаться Дом культуры и библиотека. Стоимость объекта составляет 190 млн рублей, в том числе из федерального бюджета выделено 142,4 млн рублей. Однако есть проблема - с декабря прошлого года работы ведутся в долг. Парламентарии обещали поспособствовать ускорению взаиморасчетов по объекту.

Спикер областного парламента Александр Ведерников, председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова и депутат Андрей Андреев также посетили новые спортивные площадки. А в Свирске вместе с главой города Владимиром Орноевым обсудили планы социально-экономического развития города. Парламентарии побывали также в школе, где нужно завершить капитальный ремонт, и в городской поликлинике, для которой необходимо новое здание детской поликлиники.

Кроме того, депутаты осмотрели дворы, благоустроенные по программе «Комфортная городская среда», а также парк «Свирская Ривьера» – победитель всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Как рассказал мэр, это один из самых больших развлекательных парков в области, сюда приезжают гости со всего Приангарья и из соседних регионов.