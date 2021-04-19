Жители Иркутска, считающие себя гражданами СССР, отказывались платить ипотеку. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Супруги из Иркутска отказались платить за квартиру, взятую в ипотеку, так как считают себя гражданами в СССР. Вместе с этим пара не признает существующих законов и действующую власть. Что, однако, не помешало им сначала взять кредит, как гражданам России. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

- В Свердловском отделении судебных приставов г. Иркутска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с супругов 1,6 млн рублей в пользу банка – рассказывают в ведомстве. - В связи с неисполнением судебного решения в добровольном порядке, судебным приставом составлен акт описи и ареста залогового имущества - однокомнатной квартиры в микрорайоне Синюшина гора областного центра.

Также супругов обязали выплатить исполнительский сбор на сумму 112 тысяч рублей. Денег, полученных от принудительной продажи недвижимости, хватило для погашения всего долга. Средства переданы банку и в федеральный бюджет.