Пастух вздремнул с непотушенной сигаретой и спалил 24 гектара леса в Иркутском районе. Фото: Фото: скрин с видео ГУ МЧС России по Иркутской области.

Едва растаял снег, как в Иркутской области начали гореть леса. Так, первый в этом году природный пожар произошел вечером 12 апреля: сразу в четырех точках вблизи села Олха, что в Шелеховском районе, вспыхнула сухая трава. Из-за ветра огонь перекинулся на лес и быстро "пополз" в сторону ближайшего садоводства... К счастью, пламя вовремя потушили. Выгорел один гектар леса и два гектара поля.

Эксперты считают, что траву подпалили намеренно. Кто и зачем? Сейчас выясняют.

- Дознаватели осматривают периметр пожара, опрашивают жителей садоводства, - прокомментировал замначальника ГУ МЧС по Иркутской области, подполковник внутренней службы Роман Пешков. - Виновнику грозит штраф.

А 17 апреля загорелся лес возле деревни Еловка в Иркутском районе.

- Виновным оказался пастух, который прилег отдохнуть в поле с непотушенной сигаретой, - рассказали в ГУ МЧС по Приангарью. - По его словам, он совсем недолго вздремнул, а проснулся от жара - рядом горела сухая трава.

Сибиряк пытался сам потушить пламя, но безуспешно. Из-за сильного ветра огонь в миг перекинулся на деревья. Выгорело 24 гектара. Если бы не очевидцы, которые заметили огонь в лесу и срочно вызвали спасателей, все бы закончилось еще плачевнее.

- Проводится проверка, - сообщают спасатели. - Виновнику грозит штраф от 1000 рублей либо до четырех лет лишения свободы.

И это не все. В выходные случилось еще два лесных пожара: один в Ангарском районе, а второй - всего лишь в одном километре от поселка Култук. Местные жители, конечно, не на шутку испугались, увидев, как неподалеку полыхают деревья... До жилых домов, к счастью, огонь не дошел, потушили.

Но надо сказать, что в этом году лес в Приангарье горит не так сильно, как в 2020-м. Тогда к середине апреля в регионе случилось уже 30 лесных пожаров, а их общая площадь была на 566,1 гектаров больше, чем сейчас.

В соседних регионах тайга тоже уже полыхает. Сильнее всего в стране - в Забайкалье. Только за сутки 19 апреля там случилось 13 пожаров на площади 327 гектаров.