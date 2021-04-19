Сибиряку грозит штраф до 400 тысяч рублей за 80 гектаров выгоревшего леса Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

52-летнего иркутянина будут судить за лесной пожар, который он устроил в Шелеховском районе в прошлом году.

- В апреле 2020-го мужчина сплавлялся по реке Иркут, вышел на берег в районе природного заказника и оставил без присмотра тлеющий окурок и угли на кострище, - рассказывают в ГУ МЧС по региону. - Из-за этого загорелась сухая трава, а огонь перешел на лес. Выгорело 80 гектаров. В это время действовал особый противопожарный режим.

Виновника нашли быстро - достаточно было проверить всех экстремалов, кто в эти дни сплавлялся по Иркуту на резиновых лодках. Кроме как по воде, люди никак не смогли бы добраться до той точки берега, где начался пожар.

Оказалось, что 24 апреля на берег высаживались трое туристов - семейная пара и их друг. Когда их нашли и допросили, отпираться они не стали. Рассказали, что один из них перед уходом действительно бросил окурок в кострище, где лежали сухие ветки и трава.

Наказать могут сурово. Мужчине грозит штраф до 400 тысяч рублей или до трех лет лишения свободы. Уголовное дело передали в суд.