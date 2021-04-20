Погода в Иркутске: 20 апреля синоптики предупреждают о дожде со снегом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 20 апреля, скорее всего, мало кого из сибиряков обрадует. После теплых дней в городе снова серость, осадки и невысокие плюсовые температуры. Так, во вторник в областном центре переменная облачность, осадки – пройдет небольшой дождь, возможно, с мокрым снегом. Об этом предупреждает Иркутский Гидрометцентр.

- Ветер в Иркутске дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с, иногда порывы усиливаются до 12 м/с, - отмечают метеорологи. – Воздух днем прогреется до +5…+7 градусов.

Как сообщает Яндекс, влажность воздуха в Иркутске 20 апреля низкая – 35 %, а атмосферное давление в норме – 721 миллиметр ртутного столба.

Погода в Иркутской области в целом также с переменной облачностью. Кроме южных районов, где и находится столица Приангарья, осадки ждут в Катангском районе. Скорость ветра по региону такая же 5-10 м/с, но вот порывы могут быть и сильнее – до 15-20 м/с. По области днем +2…+7. Если небо затянут облака, то -3…-9.

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