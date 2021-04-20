Застройщика из Иркутска будут судить за растрату 67 млн рублей, полученных от дольщиков Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Иркутске перед судом предстанет застройщик, который, по данным следователей, растратил в своих целях 67 миллионов рублей, собранных с дольщиков. При этом обещанный 16-этажный дом на улице Радищева возведен так и не был. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области и Прокуратуры Приангарья.

- Следствие установило, что с ноября 2014 года по июль 2017 года директор строительной компании, принимал денежные средства граждан, которые хотели купить квартиры в Иркутске, - рассказывают полицейские. - В дальнейшем предполагаемый злоумышленник не исполнил свои обязательства по строительству здания. На участке появилось лишь несколько этажей бетонной «коробки».

Как отмечают в прокуратуре региона, пострадали в результате действий 40-летнего директора 36 человек. Следователям, чтобы предъявить обвинение пришлось провести более 500 почерковедческих экспертиз, а также бухгалтерские, компьютерно-технические, строительные проверки.

На данный момент уголовное дело по статье «Присвоение или растрата денежных средств, совершенная в особо крупном размере» передано в суд. На имущество фирмы и самого директора общей стоимостью 28 миллионов наложен арест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08