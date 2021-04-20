Больше 17,2 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди детей до 14 лет. Об этом сообщает Роспотребнадзор Иркутской области.

За минувшую неделю диагноз ОРВИ врачами Приангарья был поставлен 17 212 раз. В этом числе большинство – дети: «простудились» 12 680 ребят. При этом специалисты отмечают, что болеют чаще юные сибиряки до 14 лет.

Что касается областного центра, то в Иркутске ОРВИ зарегистрировали у 6232 горожан, несовершеннолетних среди них 4783.

В целом уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Иркутской области находится ниже эпидемического порога на 30%, - отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

К тому же, стоит отметить, что в сезоне простуд 2020-2021 годов не было выявлено ни одного случая заболевания гриппом. Специалисты также советуют продолжать носить маски и дезинфицировать руки и поверхности – рабочий стол, дверные ручки, чтобы не заразиться ОРВИ и коронавирусом, а при первых симптомах заболевания оставаться дома и обратиться к врачу.

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