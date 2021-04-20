154 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 20 апреля достигло 64 951. За последние сутки в это число вошли 154 сибиряка, узнавших, что результаты их тестов на COVID-19 оказались положительными. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу региона.

Специалисты отмечают, что большинство подхвативших заразу с инфекцией справляются. Так, за минувшие 24 часа выздоровели еще 198 человек, всего болезнь победили 62 938.

- На данный момент в больницах Приангарья от новой коронавирусной инфекции лечат 1347 пациентов, - приводит статистику Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Увы, победить COVID-19 все же получается не у всех. Сегодня стало известно о смерти еще 9 человек: причиной смерти 8 из них стал коронавирус, еще один зараженный COVID-19 умер от другой болезни. Всего с начала пандемии новая коронавирусная инфекция стала причиной смерти 2276 человек, еще 270 с COVID-19 скончались от иных тяжелых заболеваний.

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