Депутаты Заксобрания Приангарья изучили, как поддерживают сельское хозяйство в Красноярском крае

Депутаты Заксобрания ознакомились с мерами поддержки сельского хозяйства в Красноярском крае и работой местных предприятий.

Вице-спикер Заксобрания Иркутской области Кузьма Алдаров, член комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Олег Попов, а также министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков и представители агропредприятий побывали в Красноярском крае. Делегация посетила крупнейшие сельскохозяйственные предприятия и изучили формы поддержки отрасли.

Кузьма Алдаров отметил, что Красноярскому краю, в том числе благодаря действию комплексного закона и большой поддержке сельхозтоваропроизводителей, удалось достигнуть существенных результатов. Средний урожай зерновых в крае составляет 32 центнера с гектара. При этом объем средств из федерального бюджета и Красноярскому краю и Иркутской области выделяется примерно одинаковый – около 1 млрд рублей. Однако из областного бюджета Приангарье получает на развитие сельского хозяйства выделяется 1,7 млрд рублей, а в Красноярском крае – 5,4 млрд рублей.

У соседей, отметим, действует с 2006 года региональный закон о господдержке агропромышленного комплекса. В документ внесено много поправок, но он не теряет актуальности в 2021 году. Всего в крае действуют 85 направлений поддержки аграриев.

Кузьма Алдаров отметил, что у соседей накоплен большой опыт по реализации жилищных программ, налоговой поддержке фермеров, по поддержке молодых специалистов. Так, начинающий специалист в сельской местности получает подъемные в полмиллиона рублей, еще столько же спустя пять лет работы.

- В законе должны быть отражены все виды субсидий, механизмы и условия предоставления поддержки. Они должны быть понятными и прозрачными, в полном объеме обеспечены финансированием. Сегодня фермеры ждут, в первую очередь, стабильности, – подчеркнул Кузьма Алдаров и добавил, что проект закона подготовлен, но требует уточнения в связи с новшествами федерального законодательства и новыми механизмами поддержки.