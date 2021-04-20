Путешественники из Чехии доедут на троллейбусе до Байкала во время кругосветки. Фото: официальный сайт экспедиции.

Жители Чехии, которые запланировали кругосветное путешествие на троллейбусе, доберутся до Байкала этим летом. Итак, ехать любители приключений из Чехии будут на гибридном троллейбусе Solaris Trolino 12 AC. Помимо электродвигателя, путешественники оснастили его двигателем внутреннего сгорания. Это позволит ему двигаться по участкам без электросетей. Кроме этого, троллейбус оснастили тяговыми аккумуляторами. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Итак, начнется кругосветка, которая будет состоять из шести этапов, в июне 2021 года. Участники проедут по маршруту Брно — Владивосток. Они поедут через Польшу, Беларусь, Украину, Россию, Казахстан. В Иркутске по плану путешественники должны оказаться 29 августа, а на следующий день в Байкальске.

Длительность экспедиции в 12799 километров, составит 90 дней. За 3 месяца путешественники сделают 256 остановок.