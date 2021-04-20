Незаконно построенный продуктовый магазин снесли в м-не Юбилейный в Иркутске

Незаконно построенный павильон снесли в м-не Юбилейный в Иркутске. Фото: УФССП РФ по Иркутской области

Продуктовый павильон на остановке «Областная больница» в микрорайоне юбилейный был возведен незаконно. Суд постановил снести постройку. Об этом сообщает пресс-служба УФССП Приангарья.

- Арбитражный суд Иркутской области обязал иркутского бизнесмена освободить земельный участок путем демонтажа торгового объекта, - отмечают в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – Однако в установленный срок мужчина сделать этого не пожелал, вследствие чего был привлечен к административной ответственности по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Так предпринимателю был назначен штраф в размере 25 000 рублей и исполнительский сбор - пять тысяч. Только после этого владелец незаконной постройки исполнил решение суда – убрал павильон.

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