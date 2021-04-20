Пожарные отстояли 7 домов от огня в Зиме Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне вечером очевидцы сообщили, что в поселке Кирзавод в городе Зиме горит сухая трава. Из-за резкого ветра пламя быстро подходило к жилым домам. В течение почти 4 часов пожарные работали с открытым огнем, который распространился на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К месту пожара были направлены 14 человек и 3 единицы техники из ближайших пожарно-спасательных частей, а также 3 единицы инженерной техники и водовозка администрации города, – рассказали в ведомстве.

Огромный риск, помимо открытого огня, создавал порывистый ветер до 20 метров в секунду. Пламя плотно подошло к 7 домам. Все силы к пожарных были брошены к быстро распространяющейся огненной кромке. Ужас для жителей поселка Кирзавод закончился только в половине второго часа ночи.

Причиной возможной трагедии оказался преднамеренный поджог. Кто-то пытался избавиться от старой травы, но при этом не учел, к чему это может привести в сочетании с порывами ветра. Если виновного найдут, его ждет административная ответственность.