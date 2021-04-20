Дорожный рабочий из Иркутска перевел мошенникам 1,5 миллиона, взятых в кредит Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

50- летний житель Иркутского района обратился в полицию. Ему позвонили «сотрудники безопасности» и обманом уговорили перевести деньги. Мужчина, работающий дорожным рабочим, взял кредиты в двух банках и опустошил баланс кредитных карт. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- Как установили сыщики, злоумышленники позвонили ему утром. Рассказав абоненту о том, что с его счетами происходит необычная активность, они попросили назвать «роботу» коды из банковских сообщений, - рассказывают в ведомстве, - Получив желаемое, собеседники заявили о том, что кто-то из банковских работников якобы умышленно допустил утечку информации, подключил к его счетам сторонний номер телефона и оформил кредит.

Мужчина, пытаясь защитить счета и сбережения, добровольно помог аферистам украсть свои деньги. Чтобы остановить выдуманную утечку, мошенники предложили взять «зеркальный» кредит на максимально большую сумму, после чего поместить ее на «безопасный счет». Главное условие такой «игры» было – не рассказывать о происходящем другим сотрудникам банка, ведь кто-то из них являлся вором. Мужчина через банкомат перечислил злоумышленникам свыше 1,4 миллиона рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлено, что лжебанкиры звонили с 11 разных номеров, зарегистрированных в Москве, Самаре, Владимире, Томске, Твери, а также в Камчатском крае, республиках Башкортостан и Удмуртия. Полиция проводит проверку.