Женщина в Усольском в районе перевела лжебанкирам полмиллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В полицию обратилась жительница одной из деревень Усольского района, которая стала жертвой очередного звонка «из банка». Пенсионерке рассказали, что на ее имя неизвестные оформили кредит, и чтобы не потерять деньги, ей срочно нужно взять несколько крупных займов в разных банках. А для еще большей правдоподобности, мошенники позвонили пенсионерке с номера полиции ( сейчас есть такие технологии - ред.) и рекомендовали, как можно скорее выполнить все требования «сотрудника банка». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате женщина оформила и обналичила кредиты в двух банках, через банкоматы перевела деньги на номера телефонов лжебанкиров. Для этого она совершила более 30 переводов на два десятка телефонных номеров, - рассказывают в ведомстве - таким образом, к вечеру потерпевшая перечислила аферистам в общей сложности 550 тысяч рублей.

В планах у пенсионерки было взять кредит еще в одном банке, но отделение было закрыто. К сожалению, о случившемся женщина рассказала родственникам только после того, как перевела деньги. Они забили тревогу.

Сейчас полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.