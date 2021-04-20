Наставничество на работе могут закрепить региональным законом в Иркутской области

Развитие наставничества в Приангарье обсудили религиозные и общественные организации на круглом столе в Законодательном Собрании.

Круглый стол в Законодательном Собрании Иркутской области посвятили системе наставничества. Как пояснил председатель областного парламента Александр Ведерников, институт наставничества, имеющий большую историю, сегодня возрождается.

- Гарант успеха любой организации или компании – это поддержка молодых специалистов, формирование у них правильного отношения к профессии, к работе в коллективе, - сказал Александр Ведерников. – Сегодня множество государственных, общественных и частных бизнес- и управленческих проектов реализуются с использованием наставнических программ. Практически во всех подразделениях власти в регионе на уровне органов местного самоуправления утверждены положения об организации наставничества. На слуху социальные проекты некоммерческих организаций - «Наставник» и «Наставник-профессионал». Нам необходимо обсудить практики реализации правовых форм, которые есть в региональном законодательстве, чтобы в едином ключе развивать этот институт.

Александр Ведерников также напомнил, что в марте 2021 года правительство региона, областное объединение организаций профсоюзов, объединение работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» заключили соглашение по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на 2021 – 2023 годы. В соответствии с соглашением, работодатель развивает институт наставничества, включает в коллективные договоры обязательства по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников.

По итогам обсуждения Законодательному Собранию после изучения опыта наставничества в субъектах РФ рекомендовано разработать соответствующий проект регионального закона. А правительству области - проводить мониторинг развития этой системы в Приангарье и распространять лучшие практики.