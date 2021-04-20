"Бессмертный полк онлайн" состоится в Иркутске 9 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутяне ждали, что в этом году шествие "Бессмертного полка" состоится. В прошлом году акцию провели онлайн из-за разгара пандемии коронавируса. В этот раз, вроде бы, болезнь сбавила обороты. Но решение принято. Эпидемиологи категоричны - шествие снова должно пройти онлайн. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутской области.

- С сегодняшнего дня жители Приангарья могут подать заявку на участие в шествии «Бессмертный полк онлайн», - отмечают в пресс-службе регионального правительства. - Прошлогоднюю акцию решили повторить. В 2020 трансляция в течение 20 дней шла на сайте polkrf.ru и социальных сетях, её посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире. Тогда люди подали около трех миллионов заявок из разных стран. В этом году онлайн-шествие состоится 9 мая в 15:00 по местному времени для всех регионов.

9 мая - святой день для всей жителей России. Практически в каждой семье помнят о деде или прадеде, не вернувшемся с полей сражений. Жива память о тех, кто защищал Родину. Около сотни стран во всем мире примкнут к этому онлайн-шествию в память о жертвах фашизма.

Заявки принимаются вплоть до 7 мая в личном кабинете на официальном сайте "Бессмертного полка онлайн" https://2021.polkrf.ru/. В прошлом году вы уже подавали заявку и видели портрет родного человека в онлайн-проекте? Можно повторить и даже получить запись фрагмента. В прошлом году от Иркутской области было более 1500 участников.

А что касается традиционного шествия? Увы, оно опять откладывается. Пока - до 24 июня. В этот день, если позволит эпидемическая ситуация, два шествия - Бессмертный полк и Парад Победителей - пройдут в один день.