Районы Приангарья призвали активнее включиться в программу комплексного развития сельских территорий

Социальное развитие сельских территорий депутаты обсудили с представителями муниципалитетов и Союза женщин.

Социальное развитие сельских территорий депутаты Законодательного Собрания Иркутской области обсудили с представителями муниципалитетов и Союза женщин.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова напомнила, что помимо работы в своих округах депутаты несколько раз в месяц выезжают в территории, где получают полное представление о существующих проблемах и сложностях, с которыми сталкиваются жители и местные власти.

Вице-спикер Кузьма Алдаров отметил, что второй год в России действует программа комплексного развития сельских территорий. Деньги на ее реализацию поступают и из федерального бюджета. Эта доля финансирования составляет 79%.

- Муниципальным образованиям нужно еще более активно включаться в эту программу. Это строительство и ремонт школ, детских садов, домов культуры. Так, в прошлом году были реализованы три объекта в Нукутском районе, в этом году ведутся работы по пяти объектам в Заларинском районе, – рассказал Кузьма Алдаров.

Также он обратил внимание на необходимость увеличения финансирования на поддержку начинающих фермеров, на жилье для молодых специалистов.

- Проблема обеспеченности кадрами, сохранение сельских поселений – в приоритете деятельности областного парламента, - подчеркнул Кузьма Алдаров.