Стрельбу устроили два выпивших приятеля в садоводстве в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В одном из садоводческих кооперативов в Ленинском районе Иркутска накануне огородники были обеспокоены раздавшимися выстрелами, вызвали полицейских. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Приехавшие на место полицейские и сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который сделал несколько выстрелов из охолощенного оружия, - говорят в региональном МВД. – Пострадавших нет.

Объясняя свое поведение в полицейском участке, мужчина заявил:

- Решили просто сегодня немножко отдохнуть и расслабиться, поэтому так получилось, - сказал 32-летний иркутянин.

- Откуда у вас оружие? – задают вопрос в полиции.

- Я его купил, - отвечает задержанный.

- Да просто раз-два в воздух, как петарды, - защищал приятеля в участке знакомый.

Стрелку пришлось расстаться с такой «игрушкой», ее изъяли и также составили несколько протоколов о нарушениях за стрельбу в населенном пункте и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

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