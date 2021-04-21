В Иркутске за ночь 21 апреля выпало 36% месячной нормы осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Улицы Иркутска 21 апреля убирают более 35 комбинированных дорожных машин и 200 рабочих. Первые рабочие выехали в рейды еще ночью. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

- Машины выведены для посыпки улиц пескосоляной смесью и пролива солевым рассолом, - говорят в администрации Иркутска. - По данным Иркутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, выпало 6 мм осадков, что составляет 36% от месячной нормы.

Работы будут вести и дальше в круглосуточном режиме, так как снег, по данным метеорологов, будет идти в течение всего дня. На первом месте в планах дорожников посыпка и подметание магистральных улиц, городских артерий с наибольшим трафиком, в также тех, где есть трудно проходимые рельефные участки.

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