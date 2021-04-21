Количество случаев заражения коронавирусом превысило 65 000 в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 21 апреля превысило 65 тысяч. На сегодняшний день с начала пандемии в регионе COVID-19 выявили 65 102 раза. За сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 151 сибиряка. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Приангарья.

Большинство из этого числа уже перенесли болезнь, выздоровели. Таких в Иркутской области уже 63 132, за минувшие 24 часа в их число вошли 194 выздоровевших.

- В ковидных госпиталях 21 апреля лечат 1296 пациентов, - отмечают специалисты.

К несчастью, летальные исходы продолжаются. Сегодня стало известно о смерти еще 8 человек от коронавируса. С начала распространения инфекции в регионе Приангарье потеряло уже 2554 человека: из них 2284 умерли от COVID-19, еще 270 зараженных скончались от иных болезней.

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