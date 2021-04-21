Библионочь в Иркутске 2021: где пройдет, программа события Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Библионочь в Иркутске 2021 начнется в Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского 24 апреля. Начало в 18.00. Об этом сообщают сотрудники библиотеки.

- Всероссийская акция будет посвящена науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос и объединена темой «Космос рядом», - говорят в Молчановке.

Библионочь в Иркутске 2021 – это повод лучше узнать историю освоения космоса. В Молчановке во время акции гостям расскажут об отце русской космонавтики Константине Циолковском, о великом авиаконструкторе Сергее Королеве, и конечно, о Юрии Гагарине. Будет чем заняться в областной библиотеке и юным читателям. Для них подготовлена специальная программа «Космолёт "М-160"».

Скучать во время акции Библионочь в Иркутске 2021 точно не придется. Организаторы придумали много интересных лекций, мастер-классов, игр, экскурсий. Также иркутян ждет лазерное 3-D шоу, наблюдение за звездами и планетами в телескопы, виртуальные путешествия.

В условиях пандемии количество участников события ограничено, поэтому необходима запись. Также не забывайте, что в регионе по-прежнему действует масочный режим. Средства индивидуальной защиты обязательны.

Библионочь в Иркутске 2021: подробная программа

Библионочь в Иркутске 2021: программа. Фото Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского

Библионочь в Иркутске 2021: программа. Фото Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского

Библионочь в Иркутске 2021: программа. Фото Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского

Библионочь в Иркутске 2021: программа. Фото Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского

Библионочь в Иркутске 2021: программа. Фото Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского

Библионочь в Иркутске 2021: программа. Фото Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского

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