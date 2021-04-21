Закон о постинтернатном сопровождении детей-сирот принят в Иркутской области

Областной парламент принял законопроект о постинтернатном сопровождении детей-сирот.

В Иркутской области принят закон о постинтернатном сопровождении детей-сирот. Заокнопроект одобрен в окончательном чтении сессии Законодательного Собрания региона 21 апреля. Документ устанавливает сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после того как они закончили пребывание в детских домах, интернатах, приютах.

Законопроект разрабатывался, чтобы помочь выпускникам-сиротам социализироваться в обществе и получить навыки самостоятельной жизни. Также он предполагает и помощь в дальнейшем получении образования, в трудоустройстве, организации досуга, защите и реализации их прав, в том числе на жилье и т.д.

Кто попадает под постинтернатное сопровождение? Это жители региона до 23 лет, которые воспитывались в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Или ранее находились под попечительством, в том числе в приемной семье. Либо те, кто во время обучения потерял обоих родителей или единственного родителя.

Как пояснила председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова, необходимость в таком законе была давно, тема постинтернатного сопровождения постоянно находится на контроле комитета. Ко второму чтению были внесены поправки. Так, были уточнены участники сопровождения – в них вошли органы местного самоуправления, учреждения соцобслуживания, некоммерческие организации, добровольцы и волонтеры.

Закон вступит в силу 1 января 2022 года. На его исполнение потребуется 170 миллионов рублей.