Возможность льгот для бизнеса, который дает работу молодежи, рассмотрят в Иркутской области

Александр Ведерников предложил усовершенствовать механизмы по трудоустройству молодежи в Иркутской области.

Председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников предложил Молодежному парламенту более плотно заняться темой создания условий для трудоустройства молодежи и пообещал поддержку в совершенствовании областного законодательства. Так, спикер предложил проработать идею о налоговом стимулировании работодателей, предоставляющих рабочие места для молодежи.

- Во время пандемии были установлены налоговые льготы для малого и среднего бизнеса, на которые можно было рассчитывать только если работодатель не сокращает сотрудников, - пояснил спикер. – Эта льгота была кратковременного действия. Но натолкнула на мысль о том, чтобы поддержку бизнеса можно связать с поддержкой молодежи. Возможно через прямые субсидии, либо через налоговые льготы.

Эту тему председатель ЗС обсудил с главой Молодежного парламента при областном парламенте Иваном Комельковым.

- Важно найти механизм, при котором работодателям было бы выгодно привлекать молодых, в частности через снижение налогового бремени, - заключил спикер.

- Включаемся в полную силу, - ответил Иван Комельков. - Обязательно подключим разные сообщества, общественные организации, организуем работу с бизнесом и молодыми предпринимателями. Проведем парламентские слушания с привлечением разных сторон.